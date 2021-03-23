Эксперт из Турции оценил организацию детского отдыха в Тюменской области

Тюменская область позиционируется как серьезный и ответственный организатор детского отдыха. Об этом на открытом областном семинаре по организации детского отдыха, который проходит в Тюмени, заявил президент Международного содружества лагерей, эксперт из Турции Фахреттин Гозет.

По его словам, как и во всей России, в Тюменской области сильное лагерное движение. Регион активно участвует во всех мероприятиях, приезжает на них большими командами. Те семинары, которые проводят в регионе, практически всегда проходят с участием зарубежных коллег.

- В России работают более 40 тысяч детских лагерей, в том числе четыре самых больших в мире лагеря. Ни одно правительство не поддерживает лагерное движение так, как российское, - подчеркнул Фахреттин Гозет.

За 23 года, которые эксперт ездит в Россию, он посетил много лагерей в разных регионах России. По его словам, качество программ не уступает американским или канадским.

- Наша задача – продолжить сотрудничество. Лагерное движение понесло значительный ущерб из-за пандемии. В то же время, в ряде стран принято решение о продолжении работы лагерей, потому что и власти, и родители осознают их важность для развития подрастающего поколения, - отметил он.

Фахреттин Гозет выразил надежду, что дальнейшее международное сотрудничество продолжится. Группы детей и вожатых из разных стран смогут отдыхать за рубежом и обмениваться опытом.