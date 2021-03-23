В Тюменской области обсудят ситуацию на рынке труда Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Бесплатный вебинар для работодателей Тюменской области пройдет 25 марта с 11 до 12.30. Организаторами мероприятия выступили крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter и департамент труда и занятости населения Тюменской области в рамках соглашения о сотрудничестве.

На вебинаре обсудят текущую ситуацию на рынке труда в Тюменской области. Это мероприятие позволит работодателям познакомиться со структурой и динамикой базы вакансий и резюме, уровнем ожидаемой и предлагаемой оплаты труда соискателей, ключевыми трендами рынка труда в текущих условиях.

А ещё ведущие специалисты интернет-портала дадут работодателям рекомендации о том, как подобрать квалифицированные кадры.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», серия бесплатных обучающих вебинаров направлена на повышение уровня удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, оцениваемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями в рамках формирования рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.