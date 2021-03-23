Апрель в Тюменской области начнется с культурно-образовательного форума Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Культурно-образовательный форум Тюменской области пройдет в областной столице с 1 по 3 апреля 2021. Как сообщили в региональном департаменте культуры, участники узнают об основных трендах развития российской культуры, создадут собственные проекты и защитят их перед представителями органов власти.

В первый день, который пройдет в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко, состоится главное пленарное заседание. Его спикерами станут: арт-директор арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ», режиссер Александр Фельдман, PR-менеджер проекта «Культура. РФ», отвечающая за продвижение всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств» Оксана Кучирка, сооснователь агентства «Команда+1» Максим Шелунцов, работавший над концертами Мадонны и Стинга, открытием «Гоголь-центра», фестивалем «Усадьба Jazz», главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова, депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Модератором встречи выступит руководитель Центра исследований культурной среды, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных Олег Иванов.

В «Олимпийской ребячке» пройдет выездная проектная школа для 120 работников сферы культуры 6 городских округов и 20-ти муниципальных районов Тюменской области. Всех участников поделят на команды по 12 человек, после чего каждая команда создаст свой проект. Их участники и защитят перед представителями органов власти.

Узнать подробности о форуме можно на официальном сайте.