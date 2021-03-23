В Тюменской области стартовал областной национальный фестиваль «Радуга» Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

В очном и дистанционном формате в Тюменской области стартовал XХI областной национальный фестиваль детского художественного творчества «Радуга». Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей, в нем поучаствуют творческие коллективы и артисты, представляющие национальные традиции, музыкальную и танцевальную культуру народов нашего региона. Заявки принимаются до 16 апреля.

В четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнительство» и «Художественное слово» посоревнуются исполнители в двух возрастных категориях – от 6 до 11 и от 12 до 17 лет. По итогам заочного прослушивания жюри определит победителей в каждой номинации.

По результатам отборочного этапа фестиваля лучшие детские коллективы и исполнители примут участие в очном гала-концерте «Радуга талантов», где подведут итоги конкурса, состоится торжественная церемония награждения победителей. Как рассказал председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев, в 201 году все желающие смогут подарить шанс коллективу или исполнителю стать победителем «Радуги» в дополнительной номинации фестиваля «Приз зрительских симпатий».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», XXI областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Радуга» проходит по инициативе Координационного совета национальных объединений Тюменской области при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области. Его основная цель – сохранить этнокультурное многообразие народов Тюменской области и поддержать интерес к народному художественному творчеству.