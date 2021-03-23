В Тюменской области школьники пишут Всероссийские проверочные работы Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Всероссийские проверочные работы проходят в Тюменской области с 1 по 26 марта (в 10-11 классах) и с 15 марта по 21 мая (в 4-9 классах). Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, это обычные контрольные работы, которые не требуют специальной подготовки от обучающихся. В общей сложности ВПР напишут более 190 тысяч школьников.

Проверочные работу по тому или иному предмету проводятся одновременно для всех классов в параллели, а дату проведения школы определяют сами. Чтобы обеспечить объективность их проведения, в школы привлекают общественных наблюдателей из числа родителей, представителей муниципальных и региональных органов управления образованием.

Результаты проверочных работ выявят дефицит в знаниях учеников и станут основой для их своевременной корректировки, формирования программ повышения квалификации учителей и программ помощи школам.

- Для отдельно взятой школы ВПР могут быть инструментом самодиагностики, основой для проведения регулярной методической работы, принятия решений о направлении учителей на повышение квалификации, - дополнили в департаменте.