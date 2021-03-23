В «Красной гвоздике» запустили реабилитационную программу «Восстановление после COVID-19» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области после масштабной модернизации вновь открывается центр «Красная гвоздика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, отдыхающих в курортном сезоне ждут обновленные номера жилого корпуса №3 с современным дизайном, удобной мебелью, бытовой техникой, ЖК-телевизорами и телефонами для связи с администратором.

В комнатах установили сплит-системы, которые позволяют регулировать температуру воздуха, поручни для людей-инвалидов и безлимитный и бесплатный wi-fi.

Откроет свои двери и новый лечебный корпус. Здесь появилось новое медицинское оборудование, четырехкамерная струйно-контрастная ванна (полезна при остеохондрозе и замедленном кровообращении), тренажерный корпус и физиотерапевтические аппараты для переболевших бронхитом и пневмонией.

Здесь же запущена новая реабилитационная программа «Восстановление после COVID-19», рекомендованная всем, кто перенес коронавирус и другие заболевания органов дыхания. После прохождения курса восстановятся функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нормализуется работа опорно-двигательного аппарата, стабилизируется психоэмоциональное состояние.

Напомним, сегодня центр предлагает 7 специальных реабилитационных программ и более 100 медицинских процедур для жителей и гостей региона.