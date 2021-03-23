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Экономика23 марта 2021 19:19

Социальные предприниматели могут рассчитывать на гранты до полумиллиона рублей

Некоторые бизнесмены уже стали претендовать на финансовую поддержку от государства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Социальные предприниматели могут рассчитывать на гранты до полумиллиона рублей

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Заявочная кампания по признанию предприятий социальным стартовала в Тюменской области в январе 2021 года. Бизнесмены, работающие в социальной сфере, могут подать документы в перечень социальных предприятий. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Тюменской области, это дает право претендовать на гранты до 500 тысяч рублей. Такая поддержка предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для того, чтобы претендовать на финансовую поддержку от государства, бизнесмен должен вступить в перечень социальных предприятий, пройти обучение и быть готовым к софинансированию. По словам руководителя центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, часто предприниматель даже не знает, что его деятельность – социальная.

- Гранты дадут возможность входить в новые проекты или усилить существующий бизнес, - рассказала Александра Князева.

Деньги можно будет направить на реализацию нового бизнес-проекта или на расширение деятельности в сфере социального предпринимательства. На деньги можно арендовать или отремонтировать нежилое помещение, купить оборудование, выплатить передачу прав на франшизу или оплатить работы по технологическому присоединению.

К примеру, индивидуальный предприниматель, руководитель Школы программирования CODDY Александр Заборский хочет запускать новый класс. А владелица знаменитого музея крестьянского быта в деревне Насекина Инна Нестерова хочет реконструировать подворье, организовать новые мастерские, создать на территории музей деревянного зодчества, а также расширить пространство для приема гостей.

Прием документов для признания предприятия социальным продлится до 1 мая 2021 года.

Тюменская область: предпринимательство