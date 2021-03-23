В Тюменской области упростили процедуру получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Фонд микрофинансирования Тюменской области при содействии Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» упростил процедуру получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, поддержку предпринимателей оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отныне, чтобы получить микрозайм, документы можно отправить на электронную почту или систему электронного документооборота «Диадок» (если заявитель работает в этой системе). Кроме того, сроки рассмотрения документов сокращены до 5 рабочих дней (ранее 7). Появилась и возможность предварительной проверки кредитной истории и деловой репутации заявителя. Для проверки необходимы паспорт и заявка, срок составляет 1 рабочий день.

Такие меры сокращают процесс получения микрозайма и помогают предпринимателю оценить, какой пакет документов ему нужно предоставить, в какие сроки и как быстро он сможет получить финансовую поддержку.

Микрозаймы предоставляются Фондом микрофинансирования Тюменской области по программам:

- «МИР» до 5 млн рублей;

- «Действуй» (залоговый), «Действуй» (беззалоговый) – до 2 млн рублей (не более 1 млн рублей без залога).

С 2021 года начала действовать программа «Микрозаймы для самозанятых» – сумма до 500 тысяч рублей.

Подробности об условиях предоставления финансовой поддержки можно на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области www.fmf72.ru и по телефонам: (3452) 59-50-45, (3452) 59-50-64.