В Тюменской области активно готовятся к соревнованиям «Кубок РТК: Тюмень» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Сезон подготовки к соревнованиям по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень» открывается в Тюмени. Организатором соревнований и ответственным за реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» является департамент информатизации Тюменской области.

Такие соревнования, как «Кубок РТК: Тюмень» проводятся для того, чтобы повысить интерес к IT-специальностям, робототехнике и инженерии. Благодаря реализации в Тюменской области федерального проекта, юные испытатели смогут показать свои навыки и испытать своего робота на специальном полигоне, имитирующего экстремальные условия окружающей среды.

Первый отборочный этап пройдет в Центре робототехники и АСУ Тюменской области в Тюменском технопарке 27 марта. Сейчас активно набирают участников, подать заявку можно по ссылке в официальной группе ЦРиАСУ.

Участвовать можно в двух номинациях: «Искатель» и «Экстремал». В первую категорию могут заявиться участники 10-14 лет, во вторую – участники от 10 лет и старше. Эта категория более сложная, т.к. предполагает дистанционное управление роботом без присутствия на полигоне, а с помощью видеозрения робота.

На состязания команда должна представить заранее собранного и функционального робота. Управление роботом должно осуществляться по беспроводной связи, кроме ИК-пультов. Рекомендуемые габариты робота в стартовом положении — 350х400х400 мм, вес не более 10 кг.