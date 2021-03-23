В Тюмени пройдет юбилейный XX конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени в 2021 году пройдет юбилейный, двадцатый региональный конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли».

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, он проводится для содействия развитию строительного комплекса региона, определения эффективно работающих предприятий, распространения передового опыта в сфере проектирования, строительства и производства стройматериалов, повышения качества строительства объектов, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, информирования общественности о лучших строительных объектах региона.

На днях конкурсу дали старт, когда подписали соответствующее положение. Совсем скоро конкурсное жюри проведет первое заседание. Итоги подведут в День строителя.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на портале услуг Тюменской области в разделе «Строительство» застройщики могут планировать процессы строительства. В перечне государственных и муниципальных услуг застройщики могут найти и направить нужные заявления, в зависимости от вида строительства и требований к объекту застройки.