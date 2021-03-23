В Тюменской области выбрали лучшего каменщика старше 55 лет

Фото: Андрей Монахов Союз «СРОСТО»

Золотую медаль в компетенции «Кирпичная кладка» чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills получил каменщик ООО «Северинвест» Леонид Лозовенко, второе место – каменщик АО «ТДСК» Юсуп Муталапов, третье – каменщик АО «Мостострой-11» «Строительное управление» Йолдыз Латыпов. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, всего за звание лучшего соревновались каменщики строительной отрасли от 50 лет и старше.

Чемпионат «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills в Тюменской области проводится во второй раз в Центре компетенций по стандартам WorldSkills Russia МПК ТИУ при поддержке правительства Тюменской области. Основная цель – продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в возрастной категории старше 50 лет.

Семь часов участники выполняли задание, включающее в себя кладку Модуля «Профессия» из кирпича. А именно: в полкирпича, в кирпич, горизонтально, вертикально, с элементами декоративной кладки, кладкой орнамента из кирпича, с разными видами расшивки швов.

Профессия каменщика - одна из самых востребованных в строительстве. Она требует выносливости, концентрации, внимания к деталям, точности и аккуратности. Все участники конкурса с успехом справились с заданием чемпионата, доказав свой высокий профессионализм и мастерство. А вот победитель представит Тюменскую область в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 21 по 25 июля 2021 г. в Уфе.