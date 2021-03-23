Под Тюменью в сгоревшем доме нашли труп женщины. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На улице Советской в деревне Черная (Упоровский район Тюменской области) накануне, 22 марта, произошел пожар в частном доме. Сотрудники МЧС получили информацию о возгорании в 15.50.

– На месте работали 12 человек личного состава и пять единиц техники. Пожар был ликвидирован оперативно. Таким образом, огонь не успел перекинуться на соседние строения. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в сгоревшем доме спасатели обнаружили тело женщины 1984 года рождения. Также стало известно, что в пожаре пострадал 36-летний мужчина. В настоящее время дознаватели устанавливают причины случившегося.