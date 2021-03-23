«Надо мной сильно издевались в школе». Житель Тюмени раскаялся, что отрезал голову собаке

Житель Тюмени раскаялся, что отрезал голову собаке. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Житель Тюмени в посте в одной из местных группу социальной сети «ВКонтакте» заявил, что отрезал голову собаке. Однако сейчас он раскаивается и объясняет причины своего поступка.

«Я бы хотел извиниться перед жителями города Тюмень. Все же помнят ту историю, когда в школьном парке нашли собачью голову с запиской? Так вот, это было моих рук дело. Я искренне сожалею о своём поступке... Жалею, что не могу вернуть всё назад. Я неспроста пошёл на такой поступок: надо мной сильно издевались в школе, нет друзей/круга общения, родители развелись...», – пишет аноним.

По словам мужчины, он просто хотел обратить на себя внимание, и не собирался убивать людей и вообще продолжать так поступать.

«Я просто прошу... Простите меня, ради Бога. Если бы в своё время люди относились ко мне по-доброму... Я бы не пошёл на такое», – резюмирует тюменец.

– Парень, мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить то, что тебя подвигло на такой поступок. Я считаю, что ты молодец, что нашел силы в себе за это извиниться – это достойно уважения! Все ошибаются и грешат, не все это умеют признавать. Теперь ты должен спасти 10 жизней животным, – ответил ему один из подписчиков паблика.