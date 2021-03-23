«Вся одета в гранит и мрамор»: National geographic прорекламировал Тюмень

National geographic прорекламировал Тюмень. Фото - nat-geo.ru.

National geographic в новом выпуске разместил на своей обложке Тобольский кремль и рассказал о Тюмени. Журналисты издания рекомендуют обязательно посетить и маленькие городки, и посёлки региона, до которых добираются лишь единицы.

– Основные вехи истории города можно увидеть в бронзовых барельефах, которые тянутся вдоль четырёхуровневой набережной Туры. Она вся одета в гранит и мрамор. Память о выдающихся людях, имевших отношение к Тюмени, увековечена здесь в скульптурах, а летом пространство между ярусами заполнено зелёными насаждениями и работают оригинальные фонтаны. Стоит прогуляться и по исторической части города, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества с объёмной резьбой и невероятной красоты наличниками, – пишет издание.

Фото - nat-geo.ru.

По словам журналистов, все узоры имеют свою символику: количество кувшинок, например, показывает, сколько детей у владельцев, свиток говорит о том, что здесь живёт чиновник, пальметки (элементы растительного орнамента в виде пальмового листа) – что хозяин совершил паломничество, короны зазывают в дом женихов, а ананасовые шишки сообщают, что тут можно переночевать. «Один наличник весит до 250 кг, но благодаря ажурным узорам они кажутся невесомыми – приезжайте, сами увидите!»

Корреспонденты рассказали, конечно же, о горячих источниках областной столицы, отметив, что, цитата, термальная вода запускает процесс регенерации клеток и используется для лечения различных заболеваний. Не обделили внимание и местную кухню, порекомендовав отведать северные деликатесы: колбаски из медвежатины, запечённые язычки кролика в сливках, дичь на мраморном камне, а также мочёную морошку.