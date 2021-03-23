Тюменку, устроившую серьезное ДТП после ссоры с мужем, отправили на три года в колонию. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы поселка Винзили. Женщина нарушила правила дорожного движения, сев нетрезвой за руль. Из-за нее сильно травмировался человек.

Дорожный инцидент произошел 18 октября 2020 года. В этот день тюменка после ссоры с супругом пьяной села за руль Volkswagen Jetta и поехала к родственнице в поселок Боровский.

– На 21-м км автодороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск она выехала на встречку и столкнулась с LADA Vesta. 37-летняя водитель ВАЗа получила тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и на два года 10 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с нее взыскали в пользу потерпевшей 450 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 35 тысяч материального ущерба.