В Ялуторовске пьяный мужчина ранил ножом брата и продолжил застолье. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступил звонок от медиков. Они оказали помощь 30-летнему местному жителю с ножевым ранением.

Конфликт произошел между двумя братьями при распитии спиртных напитков. Находясь в алкогольном опьянении, мужчины поссорились. Ссора переросла в драку, в ходе которой старший брат, заметив на полу нож, воткнул его в ногу своего родственника.

– После выяснения отношений застолье продолжилось. Но через некоторое время потерпевшему понадобилась помощь медиков, – добавили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении 45-летнего ранее судимого безработного ялуторовчанина отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.