В Тюмени третьи сутки разыскивают 21-летнего парня. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени третьи сутки разыскивают Артема Забавко 2000 года рождения. Он ушел из дома на улице Вересковой 20 марта, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

По информации представителей поискового отряда «Белая Сова» – Тюмень», пропавший был одет в темно-зеленую куртку, зеленую вязаную шапку, утепленные камуфляжные штаны и зеленые ботинки.

На вид Артему 20 – 22, рост составляет 178 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Артёме Фёдоровиче, просим позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 48-23-56 - Дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова» – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.