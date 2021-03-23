Тюменцам показали, каким будет сквер Юристов. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам показали, каким может быть сквер Юристов. Горожанам сами предстоит выбрать дизайн-проект общественного пространства.

Фото - "Тюмень - наш дом".

– После того как люди выберут достойные, на их взгляд, варианты будущего благоустройства, начнется проектирование, а в следующем году – реализация. Всего будет представлено пять территорий: одна общественная озелененная территория и четыре зеленых уголка. Например, сквер Юристов, расположенный в районе улиц Таврической и Белинского. В первой концепции для этой территории представлен арт-объект в виде Фемиды. Есть скамейки, качели, клумба, по периметру спроектирован тротуар, – рассказал руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Фото - "Тюмень - наш дом".

По его словам, во второй концепции пешеходный тротуар предусмотрен внутри сквера. Также предполагается построить площадку для выгула домашних животных, украсить территорию центральной клумбой и в зоне отдыха установить скамейки. За какой вариант дизайн-проекта проголосует большинство жителей, такой и будет реализован.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Отметим, что сейчас в Тюмени идет подготовка к будущему народному голосованию. Оно состоится на платформе https://72.gorodsreda.ru/.