От коронавируса скончались четыре тюменских пенсионера. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

От коронавируса умерли четыре тюменских пенсионера. Им было от 68 до 74 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: мужчина, 73 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 68 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии. Хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 74 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 70 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-бактериальной, интерстициально-гнойной микроабсцедирующей бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 353 пациента с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 69 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 33 100), 65 человек выздоровели (за весь период – 31 160), 16 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 650 человека остаются под медицинским наблюдением, 619 – на перевахтовке.