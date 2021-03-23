В Тюмени врачи поставили на ноги 84-летнюю пациентку с переломом бедра

В Тюмени врачи поставили на ноги 84-летнюю пациенту с переломом бедра. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени хирурги ОКБ № 2 поставили на ноги 84-летнюю пациентку с переломом верхней трети бедра. Женщина упала с высоты собственного роста, ее срочно госпитализировали.

Врачи-травматологи Денис Душин и Виктор Самоловов выполнили пожилой пациентке остеосинтез при переломе отломков бедра путем введения в костномозговой канал металлического стержня с блокированием. Через сутки после операции женщина уже сидела в постели, а еще через несколько суток могла ходить с помощью ходунков.

– Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Для возрастного человека это отлично! Ей рекомендовано не нагружать оперированную конечность и пользоваться ходунками, наблюдаться у травматолога по месту жительства, – отметил старший врач-травматолог-ортопед хирургического отделения № 3 взрослого стационара ОКБ № 2 Виктор Самоловов.

По данным Института ревматологии РАМН, 20 процентов больных с переломом шейки бедра умирают в течение шести месяцев после травмы, а около 50 процентов нуждаются в постороннем уходе. Постельный режим и неподвижный образ жизни приводят к формированию пролежней, обострению хронических заболеваний.