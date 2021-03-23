«Славянский базар – 2021» развернется в тюменском Доме культуры «Водник»

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Душевный праздник славянской культуры состоится в ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а) 27-28 марта. На фестивале «Славянский базар» гостей ждут народные забавы, танцы, угощения, знакомство с мастер-классами и выставками, сообщают организаторы.

«Славянский базар» откроется в 10.00 в эту субботу, 27 марта. На мероприятии гости смогут познакомиться с кукольной композицией «Барышни прошлого века», а также с выставкой народных игрушек, где будут представлены работы Святослава Шитова и Марины Заватской.

Хороводно-игровую программу для детей проведут Алена Дружинина и Катя Заватская. Взрослые и дети смогут попробовать себя в ткачестве на настольном станке, в плетении из рогоза и корзинки из лозы, росписи тюменской игрушки. На мастер-классе «Подготовка к вечорке» девицы займутся супрядками – так называется совместное рукоделие на вечорках, особенно в период поста.

Вечорку и мастер-классы по русским бытовым танцам проведет ведущий этнохореограф России Галина Емельянова. Посетителей «Водника» будут учить расписывать пасхальные яйца, ткать на настольном станке. А банщик Александр Ларионов преподаст основы русской бани и правильного парения.

– Очень ждем каждого из вас, потому что настоящий праздник случается только тогда, когда встречаются друзья и делятся своим творчеством, мастерством, радостью встреч и теплом своих рук и сердец. И вроде – делятся, а тепло и радость при этом только умножаются! – зазывают на фестиваль организаторы.

Подробнее ознакомиться с расписанием фестиваля «Славянский базар – 2021» можно здесь.