Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 11:30

Сотрудник тюменского МЧС, назвавший начальника царьком, уволился по собственному желанию

Ранее мужчина на видео «разнес» своего руководителя
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий

Сотрудник тюменского МЧС, назвавший начальника царьком, уволился по собственному желанию. Скриншот из видео.

Водитель 131-й пожарно-спасательной части 18 ПСО из села Викулово Эдуард Тетеркин, который ранее «разнес» на видео своего начальника, назвав того царьком, уволился по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

– Проверка показала, что факты, связанные с нарушением Уголовного кодекса, озвученные в видеоролике, такие как поборы и кража топлива, не подтвердились. Сергей Семин (его обвинял водитель. – Прим. авт.) уволился по выходу на заслуженный отдых. Сам же Эдуард Тетеркин уволился по собственному желанию.

Напомним, ранее Тетеркин во всеуслышание заявлял: «Начальник Сергей Семин у нас самодур, чувствует себя царьком. Все ему обязаны, все ему должны. Говорит, что он нам платит зарплату. Не государство, а он! За то, чтобы мы что-то делали в его личных целях. Не в пользу государства, а ему. Мы пришли спасать, а не катать алкашей-начальников. Он уже всех достал!» Подробнее об инциденте можно прочитать здесь.