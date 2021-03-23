Сотрудник тюменского МЧС, назвавший начальника царьком, уволился по собственному желанию. Скриншот из видео.

Водитель 131-й пожарно-спасательной части 18 ПСО из села Викулово Эдуард Тетеркин, который ранее «разнес» на видео своего начальника, назвав того царьком, уволился по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

– Проверка показала, что факты, связанные с нарушением Уголовного кодекса, озвученные в видеоролике, такие как поборы и кража топлива, не подтвердились. Сергей Семин (его обвинял водитель. – Прим. авт.) уволился по выходу на заслуженный отдых. Сам же Эдуард Тетеркин уволился по собственному желанию.

Напомним, ранее Тетеркин во всеуслышание заявлял: «Начальник Сергей Семин у нас самодур, чувствует себя царьком. Все ему обязаны, все ему должны. Говорит, что он нам платит зарплату. Не государство, а он! За то, чтобы мы что-то делали в его личных целях. Не в пользу государства, а ему. Мы пришли спасать, а не катать алкашей-начальников. Он уже всех достал!» Подробнее об инциденте можно прочитать здесь.