Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 марта 2021 года увеличилось на 69 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 69 и составило 33 100 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 457 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 860 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 474 610 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 818 летальных исходов, выздоровели 4 088 045 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса. Крайний – в детском доме «Сияние Севера» – снят с контроля. Это был последний случай групповой заболеваемости, зарегистрированный в области с начала 2021 года. Кстати, по итогам мониторинга, групповой заболеваемости коронавирусом также нет ни в одном детском образовательном учреждении региона.