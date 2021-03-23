Тюменку судят за гибель детей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменский районный суд поступило уголовное дело в отношении жительницы поселка Богандинский. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум собственным детям.

– Как стало известно из материалов уголовного дела, мама оставила их одних, закрыв дверь на замок, а сама ушла в магазин. Через несколько минут соседи увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС. Несмотря на усилия врачей, спасти малышей не удалось, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в январе 2021 года на улице Привокзальной в Богандинском загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. Из горящей квартиры вынесли двух мальчиков, 2016 и 2020 годов рождения.