В Тюмени друзья надругались над телом умершего товарища. Фото - соцсети.

Неожиданный поворот получила история о смерти Алексея Калитовского, которого нашли мертвым 20 января 2020 года с признаками насильственной смерти. До этого мужчину искали более двух недель. Оказалось, что за групповое надругательство над телом умершего судят его друзей – Геннадия Б. и Максима И.

– Как стало известно из материалов уголовного дела, мужчина пропал в начале января 2020 года после встречи с друзьями. Спустя две недели его нашли мертвым. Сейчас на скамье подсудимых двое его знакомых. Им грозит до пяти лет лишения свободы, – заявили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице бизнесмена, который убил своего друга, нашли спустя 12 лет, всё это время его считали умершим. Сам предприниматель жил припеваючи в другом регионе.