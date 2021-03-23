Для тюменцев закупили 110 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Для тюменцев закупили 110 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Деньги выделили из областного бюджета.

– Бесплатная вакцинация и ревакцинация в некоторых районах области уже началась. Как и несколько последних лет, прежде всего медики прививают так называемую «группу риска» по эпидпоказаниям: сотрудников бюджетных и муниципальных организаций, чья работа связана с риском заражений – с лесом, почвой. Вакцинация групп риска осуществляется в медицинских организациях по месту прикрепления, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

В ведомстве заявили, что вакцинация является самым эффективным способом специфической защиты от клещевого энцефалита. Схема иммунизации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции по применению препарата.

Поскольку Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей, специалисты советуют сделать прививку тем, кто не попадает в «группу риска». Население, не относящееся к группам риска, может вакцинироваться за счет собственных средств.