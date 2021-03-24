Тюменца, продающего двери, мошенник обманул на 270 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 3 города Тюмени поступило обращение от местного жителя. Мужчина заявил, что стал жертвой мошенников и потерял более 270 тысяч рублей.

Следователю горожанин пояснил, что выставил объявление о продаже дверей на одном из популярных интернет-магазинов. На предложение откликнулся неизвестный и предложил перевести деньги на карту.

– Продавец сообщил лжепокупателю реквизиты и пароли из СМС-сообщений, после чего со счета потерпевшего списалась крупная сумма, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также дополнили, что по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.