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Происшествия23 марта 2021 9:51

Тюменка во время ссоры разбила тарелку об лицо сожителя

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка во время ссоры разбила тарелку об лицо сожителя.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД уватской полиции поступило сообщение о том, что в деревне Верхний Роман мужчине причинили телесные повреждения. Участковый уполномоченный задержал подозреваемую, ранее не судимую безработную 36-летнюю сожительницу потерпевшего.

– Конфликт между мужчиной и женщиной произошел после распития спиртных напитков. Подозреваемая схватила со стола керамическую тарелку и ударила ею мужчину по лицу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленницы отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста. Женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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