Тюменка во время ссоры разбила тарелку об лицо сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД уватской полиции поступило сообщение о том, что в деревне Верхний Роман мужчине причинили телесные повреждения. Участковый уполномоченный задержал подозреваемую, ранее не судимую безработную 36-летнюю сожительницу потерпевшего.

– Конфликт между мужчиной и женщиной произошел после распития спиртных напитков. Подозреваемая схватила со стола керамическую тарелку и ударила ею мужчину по лицу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленницы отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста. Женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.