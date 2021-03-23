В Тюмени за 20 млн рублей продают известное кафе. Фото - avito.ru.

В Тюмени продают известное кафе «Прага», которое находится у сквера Десантников. Владелец пытается продать бизнес за 20 млн 750 тысяч рублей.

– У кафе есть терраса под крышей на высоком цоколе, можно увеличить площадь самого помещения. Вытяжка выведена на крышу 9-этажного дома, два входа. Оборудование, мебель, посуда входит в продажную стоимость. У кафе хорошая репутация, хорошая гостевая база. Продажа в связи с тем, что бизнесом занималась родственница (профессиональный управляющий), переехала в Краснодар на ПМЖ. Опыта работы в общепите нет, – объясняет автор объявления.

По его словам, кафе полностью укомплектовано профессиональным оборудованием – итальянскими печами, французским грилем и пр.

В помещении можно одновременно разместить до 50 человек в двух залах. Тут можно проводить банкеты, дни рождения, выпускной, свадьбы и другие массовые мероприятия.