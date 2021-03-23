На улице Мельникайте в Тюмени сбили подростка, который спешил на остановку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 22 марта, произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек. Одно из них случилось вечером на улице Мельникайте, 135.

Здесь «Опель» сбил 16-летнего подростка. Тот переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. Парень позже сообщил, что очень спешил на остановку, поэтому пошел на запрещающий сигнал. У пешехода диагностировали ушиб и ссадину.

Уже сегодня, 23 марта, случилось еще одна авария – на перекрестке улиц Сибирской и Революции столкнулись «Опель» и «Шевроле».

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Предварительно, «Опель» ехал по второстепенной дороге. Пострадал девятилетний пассажир второй иномарки. Мальчика перевозили в удерживающем устройстве на заднем сиденье, он травмирован, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время обстоятельства дорожных инцидентов выясняют сотрудники ГИБДД.