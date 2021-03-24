Погода на 24 марта в Тюмени: плюсовая температура

В Тюмени ожидается плюсовая температура. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 марта, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 3 – 5 градусов, днем – плюс 2. Вечером столбики термометров покажут 0 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март – это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. «Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло». В это время начинается раннее сокодвижение березы.