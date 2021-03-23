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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 9:07

В Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса

Последний недавно был снят с контроля
Сергей Швецов
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В Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области ликвидировали все очаги коронавируса. Крайний – в детском доме «Сияние Севера» – снят с контроля.

– Это был последний случай групповой заболеваемости, зарегистрированный в области с начала 2021 года. На сегодня в регионе нет очагов коронавирусной инфекции, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Кстати, по итогам мониторинга, групповой заболеваемости коронавирусом также нет ни в одном детском образовательном учреждении региона.

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