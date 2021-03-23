В Тюмени на 68 году ушел из жизни известный геолог Аркадий Курчиков. Фото - ТИУ.

В Тюмени на 68 году скончался известный геолог, генеральный директор Западно-Сибирского института проблем геологии нефти и газа Аркадий Курчиков. Прощание с ним состоится завтра, 24 марта, в ритуальном зале по адресу: ул. Одесская, 32.

– Ушёл из жизни прекрасный человек и выдающийся учёный, внёсший огромный вклад в развитие отечественной геологической науки. Ректорат и коллектив опорного вуза выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Аркадия Романовича. Скорбим вместе с вами. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, – отметили в Тюменском индустриальном университете, где он возглавлял кафедру геологии месторождений нефти и газа.

В пресс-службе вуза добавили, что Аркадий Курчиков окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Механика, прикладная математика». В 1976 году по распределению приступил к работе в Западно-Сибирском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте, где работал до 1996 года в должностях младшего, старшего и ведущего научного сотрудника, заведующего сектором и лабораторией, заместителя директора отделения.

В 1982 году защитил кандидатскую, в 1995 году – докторскую диссертацию. С 1987 года – член Комитета АН СССР (РАН) по геотермическим исследованиям. В 1996 году Аркадий Романович перешел на работу в Тюменский государственный нефтегазовый университет профессором кафедры гидрогеологии и инженерной геологии. В том же году организовал и возглавил научно-исследовательский институт гидрогеологии и геотермии.