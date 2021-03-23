«Как пережить экзамены?»: в Тюмени выпускники и родители встретятся с семейным психологом

В Тюмени выпускники и родители встретятся с семейным психологом. Фото - detkityumen.ru.

Волнение перед неизвестным – нормальное явление для психически здорового человека. А экзамен – событие ответственное и очень важное. Поэтому подготовка к нему, а также переживание самого экзамена нередко приводят к паническим реакциям, высокой тревожности и конфликтам у выпускников, педагогов и родителей.

– Сегодня выпускники 11 классов писали пробный экзамен по русскому языку. В субботу многих ждет пробник по математике. Девятиклассники также на этой неделе пишут пробные экзамены по основным предметам. Наступила нелегкая для всей семьи пора, ведь переживают не только дети, но и родители. Как мама двух выпускниц в этом году, я могу точно сказать, что нам, родителям, зачастую очень сложно найти ту «золотую середину», чтобы, с одной стороны, не перегнуть палку в своих требованиях по учёбе, с другой – вовремя поддержать ребенка в этот сложный период, придать ему уверенности в своих силах, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Как пережить выпускникам и их родителям этот стресс без больших потерь и разочарований, как не испортить отношения с близкими людьми и сохранить своё психическое и физическое здоровье? Как избежать страшных импульсивных поступков у детей, если вдруг ожидания не оправдались и оценка получилась ниже, чем всем хотелось?

Обсудим эти вопросы с семейным психологом Надеждой Кулевой в рамках онлайн-конференции «Как пережить экзамены?».

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 26 марта 2021 года.