Во всех школах Тюменской области Сбер реализовал безналичную оплату питания. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка совместно с департаментом информатизации Тюменской области реализовало безналичную оплату школьного питания во всех образовательных учреждениях региона. Сервис позволяет родителям выбирать меню и оплачивать школьное питание картами любых банков непосредственно в электронном дневнике ребенка на платформе «Электронная школа».

К проекту подключены 426 школ на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и всех сельских населенных пунктов Тюменской области. Горячими завтраками и обедами школьников обеспечивают 75 организаций (школьные столовые и сторонние организации), оказывающих услуги в данной сфере.

Для оплаты школьного питания необходимо авторизоваться на сайте school.72to.ru через учетную запись с портала госуслуг, выбрать вкладку «Учет питания» и ФИО ребенка. Далее выбираем опцию «Пополнить», вводим сумму, подтверждаем действие и выбираем метод оплаты. Также у родителей есть возможность пополнить лицевой счет школьника в системе «Сбербанк Онлайн», через устройства самообслуживания или в филиалах банка по QR-коду либо с помощью подключенной услуги «Автоплатеж».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В начале 2021 года у всех школьников Тюменского региона закончился период дистанционного обучения, и мы заметили, что услуга безналичной оплаты питания стала вновь востребованной. В январе нашим отделением было принято платежей на сумму более 30 миллионов рублей, а в феврале – 42 миллиона. Безналичная оплата школьного питания происходит без дополнительных расходов для родителей и делает процесс более удобным и комфортным.