На портале услуг Тюменской области для застройщиков есть масса услуг
Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области
На портале услуг Тюменской области в разделе «Строительство» застройщики могут планировать процессы строительства. В перечне государственных и муниципальных услуг застройщики могут найти и направить нужные заявления, в зависимости от вида строительства и требований к объекту застройки. Как сообщили в департаменте информатизации региона, в каталоге можно найти следующие услуги:
- получение сведений, содержащихся в ГИСОГД;
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капительного строительства;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- присвоение объектам адресации (аннулирования) адресов;
- государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
- выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям нормативных правовых актов;
- уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- уведомление об изменении параметров планируемого строительства (реконструкции);
- уведомление об окончании строительства.
Напомним, увеличение числа взаимодействий людей с госорганами и бюджетными учреждениями в цифровом виде – в числе задач регионального проекта «Цифровое государственное управление».