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Доступное жилье22 марта 2021 21:51

На портале услуг Тюменской области для застройщиков есть масса услуг

Благодаря цифровизации они могут планировать процессы строительства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На портале услуг Тюменской области для застройщиков есть масса услуг

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На портале услуг Тюменской области в разделе «Строительство» застройщики могут планировать процессы строительства. В перечне государственных и муниципальных услуг застройщики могут найти и направить нужные заявления, в зависимости от вида строительства и требований к объекту застройки. Как сообщили в департаменте информатизации региона, в каталоге можно найти следующие услуги:

- получение сведений, содержащихся в ГИСОГД;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капительного строительства;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- присвоение объектам адресации (аннулирования) адресов;

- государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

- выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям нормативных правовых актов;

- уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- уведомление об изменении параметров планируемого строительства (реконструкции);

- уведомление об окончании строительства.

Напомним, увеличение числа взаимодействий людей с госорганами и бюджетными учреждениями в цифровом виде – в числе задач регионального проекта «Цифровое государственное управление».

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