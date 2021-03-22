В Тюменской области назвали победителей и призеров чемпионата «Молодые профессионалы – 2021» Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий заняли три призовых места в компетенции «Производство мебели» и первые два места в компетенции «Плотницкое дело» на региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Тюменская область — 2021». Кроме того, в категории «Юниоры» компетенции «Плотницкое дело» призовые места завоевали ученики 8-9 классов тюменской школы № 26.

Торжественное награждение победителей и призеров VIII открытого регионального чемпионата состоялось 16 марта на площадке Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Студентов наградили заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер и директор АО «Суэнко» Данил Анучин. Они вручили молодым профессионалам заслуженные дипломы и медали.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», победители регионального этапа теперь могут участвовать в отборочных соревнованиях за право выйти в финал IX национального чемпионата — 2021 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Проведение отборочных соревнований планируется в апреле 2021 года.