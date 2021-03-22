В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийских игр школьных спортклубов Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов завершился в Тюменской области. В школьном, муниципальном и региональном этапах, которые прошли с 15 по 10 марта, приняли участие школяры 14-15 лет. По итогам отбора в очном финале регионального конкурса поучаствовали четыре команды.

Игры проходили по таким видам спорта, как: бадминтон, баскетбол 3х3, легкая атлетика (эстафета), настольный теннис, плавание, футбол 6х6, фотоконкурс «История наших игр», «Спортивные батлы» и домашнее задание «Видеоролики». Каждая команда приняла участие в четырех и более видах спортивной программы – что для девушек, что для юношей.

По словам доцента кафедры дошкольного и начального общего основного образования ТОГИРРО Натальи Симон, спортивные игры школьных спортклубов проводят, чтобы укрепить здоровье ребят и вовлечь их в систематические занятия физкультурой и спортом.

- В контексте современного подхода к образованию неотъемлемой его частью является пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, а также выявление талантливых детей, - рассказала она.

По итогам регионального этапа:

1 место – школа №70 (Тюмень)

2 место – школа №4 (Заводоуковск);

3 место – Армизонская школа (Армизонский район).

Победителям вручили медалями и дипломы департамента образования и науки Тюменской области. Во Всероссийском этапе примет участие команда школы №70 Тюмени.