Реализация нацпроектов в Тюменской области – на особом контроле Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Не ослаблять контроль за реализацией региональных проектов и своевременно реагировать на поступающие вызовы призвал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев на рабочем совещании, посвященном особенностям формирования паспортов проектов и отчетности об их реализации в 2021 году. По его словам, реализация нацпроектов в регионе длится уже два года, и за это время участники проектов научились решать задачи, чтобы достичь всех показателей.

- Администраторы региональных проектов первыми видят, какие показатели и результаты проектов попадают под риск невыполнения и могут оперативно представить информацию руководителю проекта для принятия соответствующих управленческих решений, - отметил Владимир Сысоевой.

На совещании отметили, что при реализации проектов должна быть концентрация усилий на задачах, которые связаны с улучшением качества жизни людей и предпринимательской среды для бизнеса. Особое внимание уделили вопросу организации конкурсных процедур и финансированию национальных проектов.