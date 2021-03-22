Успешный кейс Тюменской области по сохранению этнокультурного многообразия презентовали в Москве Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Областной конкурс национальных видеороликов «МЫ» представил на прошлой неделе в Москве комитет по делам национальностей Тюменской области. Проект презентовали в рамках II Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», которую организовали Ассамблея народов России и ресурсный центром в сфере национальных отношений.

В 2020 году «МЫ» стали победителями III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений в номинации «Лучшие практики органов государственной власти». Отныне успешный кейс региона по сохранению этнокультурного многообразия представили всем российским регионам как актуальный, востребованный и тиражируемый. Комитет по делам национальностей Тюменской области наградили дипломом победителя всероссийского конкурса.

По словам первого заместителя председателя совета Ассамблеи народов России, директора ресурсного центра в сфере национальных отношений Евгении Михалевой, поддержка таких инициатив важна, так как они ориентированы на молодежь и используют новые проектные технологии в реализации государственной национальной политики.

- Свою задачу мы видим в тиражировании лучших практик, поэтому с информацией о конкурсе национальных видеороликов уже ознакомились коллеги по этнокультурному некоммерческому сектору. Проекты-победители вошли в методический сборник «Лучшие практики в сфере национальных отношений», который размещён на сайте ресурсного центра в сфере национальных отношений, — подчеркнула она.