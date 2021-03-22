Тюменец угнал мотоцикл, чтобы попасть на дискотеку в соседнее село. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя села Черемшанка. Мужчина заявил, что у него пропал самодельный мотоцикл, который он оставил в ограде дома своего знакомого.

Вскоре сотрудники ГИБДД нашли мотоцикл на дороге с. Черемшанка – с. Голышманово. Спустя время они задержали подозреваемого. Местный житель дал признательные показания и рассказал, что, находясь в гостях у своего брата, обратил внимание на оставленный без присмотра транспорт.

– Злоумышленник решил воспользоваться чужим мотоциклом, чтобы съездить на дискотеку в соседнее село. Не доезжая до места, мотоцикл заглох. После этого подозреваемый бросил транспорт на обочине дороги и скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время транспортное средство передано законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.