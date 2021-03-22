Тюменец, исправно платящий алименты дочке, через приставов добился свидания с ней. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

Судебным приставам пожаловался тюменец, бывшая жена которого не разрешала ему навещать собственную дочь. Экс-супруги никак не могли договориться ни по времени общения, ни по дням.

Женщина не исполняла решение суда и запрещала дочке встречаться с отцом. При этом мужчина исправно платил алименты и желал участвовать в жизни ребенка. С горожанкой не раз проводили разъяснительные беседы. В итоге отец смог общаться с дочерью только в присутствии специалиста.

– На одной из таких встреч сотрудник ведомства в беседе пояснил должнице, что конфликт между родителями влияет на психологическое состояние ребенка. Женщина согласилась с приведенными доводами и пообещала не препятствовать встречам отца с дочерью, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Недавно мужчина уведомил сотрудника ведомства, что теперь может общаться со своей дочкой в оговоренные дни.