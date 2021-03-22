В Тюменской области проведено более 1,8 млн тестов на коронавирус. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За прошедшую неделю количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию в Тюменской области увеличилось на 24 тысячи. Всего проведено 1 807 247 тестов на COVID-19.

– Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться по ссылке. Очередность в лабораториях отсутствует. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве напомнили о работе горячей линии по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Так, задать свои вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8.00 до 20.00.