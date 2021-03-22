Жители Тюмени выберут дизайн-проект для благоустройства сквера Пограничников. Фото: Тюмень - наш дом

С 26 апреля по 30 мая на платформе 72.gorodsreda.ru пройдет голосование за дизайн-проекты выбранных для благоустройства в 2022 году общественных территорий. Для участия надо пройти регистрацию на сайте госуслуг. Каждый участник сможет отдать только один голос.

– В первую очередь будут благоустроены сквер Пограничников и четыре зелёных уголка: на ул. 70 лет Октября, 12, 14а, 14, 16, 18а; на пересечении ул. Таврической и ул. Белинского (сквер Юристов); в районе ул. Малышева, 22 – 24; в районе ул. Линейной, 15 – 17. По каждой территории на суд тюменцев будет предложено по два дизайн-проекта, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что что с 11 по 20 января на портале «Я решаю!» мы выбрали городские пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Всего тюменцам был предложен 161 объект: 78 озеленённых территорий и 83 зелёных уголка. В ходе голосования участники отдали 6 664 голоса.