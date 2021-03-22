Участок улицы Малая Заречная в Тюмени перекроют до 20 апреля

Участок улицы Малой Заречной в Тюмени перекроют до 20 апреля. Фото: Тюмень - наш дом

Участок улицы Малая Заречная в Тюмени перекроют для транспорта. Временное ограничение продлится с 5 по 20 апреля.

– Движение транспортных средств будет прекращено в районе домов № 51 и № 55 на улице Малой Заречной. Решение принято в связи с оптимизацией водопроводной сети на этой автомобильной дороге, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве участникам дорожного движения посоветовали обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Кстати, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Хабибуллы Якина и Казаровская.