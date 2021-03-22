В ДТП на тюменской трассе пострадали три человека. Фото: Ольга Крыльцова

На 261-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 21 марта, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Автомобиль SsangYoung столкнулся с грузовиком Isuzu. В результате дорожного инцидента пострадал водитель иномарки и его пассажирка. У обоих диагностировали серьезные травмы, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что травмы ноги и руки получил и водитель грузовика. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.