В ДТП на тюменской трассе пострадали три человека.
Фото: Ольга Крыльцова
На 261-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 21 марта, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
– Автомобиль SsangYoung столкнулся с грузовиком Isuzu. В результате дорожного инцидента пострадал водитель иномарки и его пассажирка. У обоих диагностировали серьезные травмы, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что травмы ноги и руки получил и водитель грузовика. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.