В Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз поступило 2 500 доз «Гам-Ковид-Вак».

– На сегодняшний день прошли полный курс вакцинации в два этапа 39 790 жителей области. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек, – рассказали в оперативном штабе региона.

Общее число поступившей в регион вакцины – 55 142 дозы. Вакцинировано «Спутником V 52» 270 человек. Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.