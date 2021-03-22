Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 марта 2021 года увеличилось на 71 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 71 и составило 33 031 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 59 человек выздоровели (за весь период – 31095), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 572 человека остаются под медицинским наблюдением, 971 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 790 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз поступило 2 500 доз «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день прошли полный курс вакцинации в два этапа 39 790 жителей области. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек.