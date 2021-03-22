Тюменцев ждут на субботней ярмарке. Фото: Тюмень - наш дом

В субботу, 27 марта, в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка. С восьми утра до 16.00 для горожан будут работать несколько площадок, на которых можно приобрести свежую натуральную продукцию.

Ярмарка пройдет по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания на Льва Толстого, 29), ул. Севастопольская, 12 (территория, прилегающая к выставочному залу), ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (территория, прилегающая к ТЦ «ПОРТ»), пр. Солнечный, 11 (территория, прилегающая к ТЦ «Заречный двор»).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд, – отметили в департаменте потребительского рынка администрации города.