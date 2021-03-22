Набережный квартал в Тюмени построят с помощью средств Сбербанка. Фото - Сбер.

Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Набережный квартал» компании ООО «СЗ «Веста-Девелопмент», входящей в группу компаний ФСК «Запсибинтерстрой». Срок ввода первого этапа ГП - 4 запланирован на 2-й квартал 2022 года.

ЖК «Набережный квартал» появится в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени. Его ключевое достоинство – близость к набережной реки Туры и центру города. Застройка будет состоять из трех 19-этажных домов, объединенных между собой общей торговой галереей, и двух многоуровневых паркингов. Строительство осуществляется по монолитно-каркасной технологии с облицовкой из керамического кирпича.

Проект ЖК «Набережный квартал» предусматривает квартиры в современном формате «евро» – просторная кухня-гостиная, изолированные спальни и мастер-спальни (с отдельным санузлом и зоной хранения) с увеличенными окнами, витражным остеклением лоджий и потолками высотой 3 метра во всех квартирах.

Авторы проекта уделили большое внимание безопасности. Двор и детские площадки будут огорожены, входы оборудованы магнитными замками, системой видеонаблюдения и домофонами.

Фото - Сбер.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Важно отметить, что продажа квартир в ЖК «Набережный квартал» реализуется с использованием счетов эскроу. Застройщик получит деньги дольщиков только после ввода дома в эксплуатацию. Кроме того, данный объект аккредитован Сбербанком, это значит, что банк подтвердил соответствие застройщика требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка, предъявляемым к деятельности застройщика. Благодаря этому время одобрения и оформления ипотеки значительно сокращается. Проще говоря, процесс одобрения объекта за покупателя уже выполнил банк и собирать дополнительные документы клиенту не нужно.

Также покупатели квартир в ЖК «Набережный квартал» могут воспользоваться сервисом безопасных расчетов от Сбербанка. Это удобный способ безналичного взаиморасчета за объект недвижимости между покупателем и застройщиком. Покупатель переводит средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка, где они хранятся до момента регистрации сделки в Росреестре, затем деньги перечисляются на счет застройщика.

Хосроф Меграбян, директор ООО «СЗ «Веста-Девелопмент»:

– Рынок недвижимости непрерывно развивается, меняются не только сами жилые комплексы, но и форматы клиентского обслуживания. Безопасные платежи – очень удобный сервис, которым можно воспользоваться и при покупке квартиры в ЖК «Набережный квартал». Он поможет быстро и эффективно решить финансовый вопрос.

Напомним, что ранее при финансовой поддержке Сбербанка группой компаний ФСК «Запсибинтерстрой» в Тюмени и в Сургуте были реализованы знаковые для городской среды проекты, среди которых ЖК «Паруса» и ЖК «Саймовский».

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